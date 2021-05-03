03.05.2021 (08:28)

Найденные при раскопках личные вещи погибшего 79 лет назад, в боях за Сталинград воина - амурчанина, передали родственникам в Амурской области

Военнослужащие Амурского объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, совместно с юнармейцами и представителями мотоклуба города Белогорска Амурской области приняли участие в мотопробеге «Километры Победы», посвященном празднованию 76-й годовщины Победы Советского народа в Великой отечественной войне (ВОВ).

Главное мероприятие программы мотопробега состоялось в поселке Возжаевка Белогорского района Амурской области. В торжественной обстановке представителями поискового отряда, внучке воина-амурчанина Михаила Колесникова Елене Гришиной, были переданы личные вещи и элементы боевой экипировки ее родственника, павшего в жестоких боях с фашистами под Сталинградом 79 лет назад. Вещи были найдены во время работы поискового отряда на полях сражений под Волгоградом.

Продолжительность маршрута движения мотоколонны составила 76 километров, в честь годовщины дня Победы. Возглавлял колонну, восстановленный накануне силами ремонтного подразделения мотоцикл МВ-650М1 «Днепр», под управлением военнослужащих, в военной форме периода Великой Отечественной войны.

Около 70 участников мотопробега посетили несколько памятников и монументов, посвященных защитникам Родины павшим в период Великой Отечественной Войны. На каждом из них представители юнармии возлагали венки и живые цветы к подножию монументов и исполняли песни военных лет.



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