03.05.2021 (05:24)

Около 10000 Георгиевских ленточек, цветов и фигурок «журавликов» подарили военнослужащие ВВО, учащиеся кадетской школы, юнармейцы ветеранам и труженикам тыла, жителям Хабаровска в канун Дня Победы

Впервые в Хабаровске состоялась военно-патриотическая акция «Журавли», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие Восточного военного округа, учащиеся кадетской школы и юнармейцы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, жителей города с наступающим Днём Победы и подарили им около 10000 Георгиевских ленточек, цветов и бумажных “Журавликов”.

Мероприятие началось в одном из торговых центров краевой столицы. Представительницей всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» была исполнена военная песня «Журавли», под которую детские танцевальные пары исполнили Победный вальс. Также детьми были прочитаны стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне, после чего все присутствующие участники акции со свечами в руках минутой молчания почтили память всех погибших в боях за свободу и мир на Земле.

Главной частью акции стало поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей Хабаровска с наступающим Днём Победы.

Участники акции в военной форме одежды под песню «День Победы» дарили жителям краевого центра цветы и вручали Георгиевские ленточки.

Особенно трогательными подарками для горожан стали фигурки «Журавликов», сделанные руками детей, и юнармейцев.

Проведённая акция вызвала массу положительных эмоций у большинства жителей Хабаровска, которые не могли сдержать слез радости и улыбок.

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