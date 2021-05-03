03.05.2021 (05:20)
Военнослужащие армейского корпуса ВВО предлагают каждому жителю островного региона принять участие в проекте «Кулибин-2021» в рамках форума «АРМИЯ-2021»
Военнослужащие армейского корпуса ВВО в рамках изобретательской и рационализаторской деятельности проекта «Кулибин-2021», предлагают каждому жителю островного региона принять участие в конкурсе технических разработок.
Лучшие изобретения будут представлены на военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021», а в дальнейшем получат шанс применения в современных образцах вооружения и военной техники, а также внедрения в повседневную жизнедеятельность военнослужащих ВС РФ.
Целью данного проекта является воспитание военно-патриотических качеств у молодого поколения, а также повышение престижа военной службы по контракту в ВС РФ.
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