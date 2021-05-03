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03.05.2021 (03:13)

На Камчатке созданы «фронтовые бригады» из военнослужащих ТОФ для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

На Камчатке военнослужащие Войск и сил на Северо-востоке России и подводных сил Тихоокеанского флота проведут персональные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Для поздравлений создано девять «фронтовых бригад», которые будут исполнять мелодии и песни военных лет во дворах домов, где проживают ветераны.

Творческие коллективы будут работать в Петропавловск-Камчатском, Вилючинске и Елизово. Перемещение мобильных военных артистов будет осуществляться на автомобилях повышенной проходимости УРАЛ и КамАЗ, кузов которых одновременно будет являться концертной площадкой.

Командование соединений и частей традиционно организовывает праздничные встречи и поздравления ветеранов. В текущем году эти мероприятия пройдут со строгим соблюдением мер санитарной безопасности, для предупреждения возможных инфекционных заболеваний. Все военнослужащие, вошедшие в состав «фронтовых бригад» прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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