03.05.2021 (02:09)

В День Победы на сцене Драматического театра Тихоокеанского флота состоится премьера спектакля «Рядовые»

К 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне коллектив Драматического театра Тихоокеанского флота подготовил для зрителей новый спектакль «Рядовые» драматурга Алексея Дударева.

Пьеса «Рядовые» была написана еще в 1985 году к 40-летию Великой Победы. Действие спектакля разворачивается незадолго до Победы, на развалинах Берлина. Но в центре происходящего не военные действия, а судьбы людей, их горести и надежды.

Главные герои - небольшой взвод солдат под командованием старшины Дугина. Истории обычных людей с искалеченными судьбами - на глазах у одного из них погибли жена и сын, другого забрали в военкомат прямо с собственной свадьбы. Что делать, когда война закончится, куда себя деть - родные убиты, дома сожжены… Непростые жизненные вопросы рождались в то время, когда ненадолго умолкали залпы орудий и грохот канонады, люди радовались и плакали, мечтали о будущем, таком желанном и одновременно неизвестном… Именно эти мгновения давали силы для Победы, для жизни в мире без войны.

Полуторачасовую драму «Рядовые» можно будет посмотреть на сцене Драматического театра Тихоокеанского флота 9, 10 и 30 мая в 15:00.

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