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03.05.2021 (04:00)

Женщины-военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации выполнили контрольные стрельбы за зимний период обучения

В соединении дальней авиации ВКС в Саратовской области женщины-военнослужащие выполнили контрольные стрельбы за зимний период обучения 2021 года из автомата АК-74М и пистолета Макарова.

Личный составов отработал задачи по поражению заданных целей с установленных дистанций.

Основной целью занятия по огневой подготовке являлась отработка и приобретение практических навыков у личного состава ведения огня по обозначенным целям из различных положений.

Перед выполнением практической части мероприятия с военнослужащими был проведен инструктаж и поэтапно отработан каждый элемент данного комплекса, на таких учебных точках как: изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы.

«Военнослужащие принимавшие участие в сдаче зачетов, выполнили нормативы и показали положительные результаты, благодаря регулярным занятиям по огневой подготовке», - сообщил временно исполняющий обязанности командира соединения гвардии подполковник Наиль Файзулин.

Мероприятие было организовано согласно требованиям курса стрельб, обеспечением безопасности и сохранности оружия и боеприпасов.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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