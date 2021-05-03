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03.05.2021 (02:00)

В Энгельсском соединении дальней авиации планируется проведение активных майских праздников

В Энгельсском соединении дальней авиации и в подчинённых воинских частях, дислоцированный в Калужской, Мурманской и Саратовской областях в период майских праздников запланировала обширная культурно-досуговая программа.      

Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, будет организован ряд тематических акций, выступлений коллективов художественной самодеятельности, просмотры художественных кинофильмов, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Также для военнослужащих всех категорий запланированы различные познавательные и спортивно массовые мероприятия.

С личным составом пройдут беседы на темы: "В жизни есть место подвигу", "В здоровом теле - здоровый дух", "Военная присяга - клятва на верность родине".

Совместно с Русским Географическим обществом будут проведены военно-исторические викторины.

Данные мероприятия пройдут под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Руслана Ахмеджанова.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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