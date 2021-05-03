03.05.2021 (01:42)

В Энгельсском соединении дальней авиации проходит акция Поздравь ветерана

В Энгельсском соединении дальней авиации, дислоцированном в Калужской, Мурманской и Саратовской областях стартовала военно-патриотическая акция "Поздравь ветерана".

В ней принимают участие военнослужащие авиационных полков и подразделений обеспечения в рамках подготовки к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участники акции пишут открытки и письма для ветеранов, в которых выражают слова благодарности и признательности, а также глубокое уважение к ветеранам войны, поздравляют с предстоящим праздником.

Военнослужащие с большим энтузиазмом восприняли данную акцию и приняли в ней участие. Для многих это не просто письмо, а что-то большее. Наш долг хранить каждую крупицу памяти о тех годах и не дать кому-либо переписать историческую правду нашей страны", - сообщил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Руслан Ахметжанов.

Акция проводится в рамках военно-патриотического воспитания и охватывает в том числе молодых офицеров, военнослужащих по контракту и призыву.

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