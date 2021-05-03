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03.05.2021 (09:30)

В полках ВТА завершается подготовка техники к летнему периоду

В Тверском соединении военно-транспортной авиации завершается подготовка авиационной техники к летнем периоду эксплуатации.

В авиационных полках ВТА, дислоцированных в Тверской, Псковской, Брянской, Ивановских областях специалистами инженерно-авиационной службы выполняется контроль технического состояния самолетов, горюче-смазочных материалов, производится замена смазки узлов и агрегатов, проверяется десантно-транспортное, санитарное, специальное оборудование воздушных судов, а также комплекты средств технического обслуживания.

Работы проводятся на самолетах Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ил-76, Ан-12, Ан-26 и других типах воздушных судов. На каждом самолете проводится около 30 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей.

Работы завершатся в середине мая. Контроль готовности авиационной техники проводится командирами авиационных полков.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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