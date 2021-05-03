03.05.2021 (03:30)

Студенты университета города Степанакерта и военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе написали «Диктант Победы»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Студенты университета города Степанакерта и военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе написали «Диктант Победы»

Студенты университета города Степанакерта и военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе приняли участие в акции «Диктант Победы».

«Наша сегодняшняя акция была посвящена годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Целью было стимулирование интереса местного населения к изучению тематики Великой Отечественной войны. Все участники проявили большой интерес к событию и показали отличный результат», - сообщил офицер Центра гуманитарного реагирования капитан Иван Сергеев. «Прежде всего мы специально подбирали вопросы так, чтобы они были созвучны с исторической памятью местного населения, старались учесть Героев Великой Отечественной войны – уроженцев Нагорного Карабаха, и посвятить им часть вопросов», - добавил он.

В написании диктанта приняли участие около 50 студентов 2 курса, преподавательский состав университета, а также 10 военнослужащих российского миротворческого контингента.

«Благодаря взаимодействию с российскими миротворческими силами мы приняли предложение проводить «Диктант Победы», потому что считаем, что это наша общая память, наша общая история», - сообщил проректор университета Степанакерта Видик Иромишян. «Молодое поколение обязано знать о наших героях, о нашей Победе, знать свою историю», - добавил он.

В завершение мероприятия, помимо написания диктанта, студенты и преподаватели прочли строки стихотворений о героях Великой Отечественной войны, просмотрели кадры документальной военной кинохроники, а также рассказали о своих родных, павших на полях сражений в 1941-1945 годах.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.



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