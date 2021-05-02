02.05.2021 (20:30)

В войсках ЮВО встретили Светлое Христово Воскресенье

Во всех храмах, расположенных на территориях соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО), а также на территории заграничных военных баз прошли праздничные литургии с совершением Крестного Хода в честь праздника Светлого Христова Воскресения.

Для исполнения религиозных обрядов были привлечены более 100 штатных помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, а также около 60 священнослужителей на добровольной основе, окормляющих военнослужащих по согласованию с руководством территориальной епархиальных управлений Русской православной церкви.

Особое внимание, было уделено военнослужащим, находящимся на полигонах гарнизона. Для них праздничные богослужения были организованы в развернутых полевых православных храмах. Храм представляет собой полевую палатку, оборудованную внутри в соответствии с канонами Русской православной церкви. Она вмещает более 30 человек одновременно, а её установка занимает не более одного часа.

В связи с праздником, в обеденное меню военнослужащих внесли изменения. На столах - освященные пасхальные яйца и куличи, испеченные по такому случаю поварами предприятий, организующих питание в солдатских столовых.

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