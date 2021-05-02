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02.05.2021 (18:40)

В Саратове увековечили память военных, принимавших участие в ликвидации аварии в Чернобыльской АЭС

В Саратове прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в память офицеров, курсантов и военнослужащих Саратовского высшего военного инженерного училища химической защиты, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 – 1990 годах. 

Доска была открыта на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря, где до закрытия в 2009 году располагалось училище.

В церемонии приняли участие ветераны – «чернобыльцы», представители правительства Саратовской области, духовенства, Саратовских областных отделений ВООВ «Боевое братство» и РОО «Союз Чернобыль», кадеты и воспитатели Саратовской кадетской школы-интерната № 2 им. В. В. Талалихина, а также сотрудники военного комиссариата области, среди которых ликвидатор аварии на ЧАЭС подполковник запаса Сергей Кузнецов, награжденный медалью «За спасение погибавших».

В заключение участники церемонии возложили цветы к памятнику воинам-химикам.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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