02.05.2021 (18:20)

«Юнармия» и «Авангард» подписали соглашение о сотрудничестве

«ЮНАРМИЯ» расширяет круг друзей. Движение подписало соглашение о сотрудничестве с учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», расположенным на территории парка «Патриот» в Московской области. Свои подписи в документе поставили директор «Авангарда» Дарья Борисова и Лидер «ЮНАРМИИ», трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Никита Нагорный.

«Сегодня мы сделали ещё один шаг к совершенному качеству и эффективности работы «ЮНАРМИИ». Расширили список стратегических партнеров. Для нас это чрезвычайно важно! «АВАНГАРД» всегда был нашим надёжным и проверенным товарищем. Сколько юнармейских инициатив реализовано на его площадке! Взять тех же «Защитников» Наше совместное реалити-шоу, которое посмотрели больше миллиона человек. А сколько желающих стать участниками второго сезона! Мы порой много рассуждаем о патриотическом воспитании детей, но вот такие, реальные проекты, нельзя заменить никакими словами», – сказал Никита Нагорный после подписания соглашения.

«В «АВАНГАРДЕ», которым мне посчастливилось руководить, – заметила директор центра Дарья Борисова, – всё очень грамотно объединено: и оздоровление, и школа, и система дополнительного образования. Мы учим тому, чего нет в школе: умению ставить цели и достигать их, самоорганизации, конкурентоспособности. Надеюсь, что наша дружба с каждым годом будет только крепнуть!»

Учебно-методический центр «АВАНГАРД» был учреждён Правительством Москвы и Московской области при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Идею его создания поддержал Президент Владимир Владимирович Путин. «Авангард» построили за 372 дня. За год центр принимает более 30 000 человек. «АВАНГАРД» располагает административно-учебным, хозяйственно-бытовым, жилым и спортивным кластерами. Он оснащен уникальными тренажерами. Побывать в «Авангарде» может любой желающий, центр регулярно проводит Дни открытых дверей.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах почти 800 000 участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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