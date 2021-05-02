02.05.2021 (18:20)

В праздник Пасхи в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко состоялся праздничный молебен с крестным ходом

Сегодня, в праздник Пасхи в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко состоялся праздничный молебен с крестным ходом.

Богослужение совершил ответственный за церковное служение в госпитале иерей Илья Тягин.

Накануне для праздничного молебна и крестного хода в госпиталь был передан благодатный огонь, доставленный в Россию из Иерусалима.

Молебен проводился у госпитального храма Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, расположенного в старейшем корпусе госпиталя XVIII века.

В настоящее время по решению заместителя Министра обороны Российской Федерации Иванова Т.В. и начальника ГВМУ Минобороны России Тришкина Д.В. в госпитальном храме проводятся реставрационные работы.



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