02.05.2021 (17:45)

Военные повара приготовили свыше 25 тысяч куличей для военнослужащих ЗВО

Военные повара подразделений материально-технического обеспечения совместно с пекарями сторонних организаций в преддверии празднования Светлой Пасхи приготовили свыше 25 тысяч пасхальных куличей для военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Московской, Нижегородской,Смоленской, Ивановской и Ярославской областей, а также для военнослужащих отдельного гвардейского салютного дивизиона им. Маршала артиллерии В. Михалкина, отдельного Комендантского Преображенского полка дислоцированных в Москве.

Приготовление пасхальных куличей проходило с соблюдением всех санитарных мер и из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла, изюма и молока. Также в рационе военнослужащих увеличили порцию куриных яиц, которые военные повара предварительно расписали и обклеили праздничными наклейками.

Перед приёмом в пищу пасхальные куличи и яйца были переданы помощникам командиров по вопросам верующих для освящения в столовых, молельнях и храмах на территории воинских частей и соединений ЗВО.

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