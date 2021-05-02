Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.05.2021 (17:45)

Военные повара приготовили свыше 25 тысяч куличей для военнослужащих ЗВО

Военные повара подразделений материально-технического обеспечения совместно с пекарями сторонних организаций в преддверии празднования Светлой Пасхи приготовили свыше 25 тысяч пасхальных куличей для военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Московской, Нижегородской,Смоленской, Ивановской и Ярославской областей, а также для военнослужащих отдельного гвардейского салютного дивизиона им. Маршала артиллерии В. Михалкина,  отдельного Комендантского Преображенского полка  дислоцированных в Москве.

Приготовление пасхальных куличей проходило с соблюдением всех санитарных мер и из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла, изюма и молока. Также в рационе военнослужащих увеличили порцию куриных яиц, которые военные повара предварительно расписали и обклеили праздничными наклейками.

Перед приёмом в пищу пасхальные куличи и яйца были переданы помощникам командиров по вопросам верующих для освящения в столовых, молельнях и храмах на территории воинских частей и соединений ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Салютные расчеты Балтийского флота готовятся к праздничным мероприятиям
В Воронеже военнослужащие общевойсковой армии ЗВО организуют показ ВВТ в ходе встречи тематического поезда акции «Мы – армия страны, мы – армия народа»
Свыше 3 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО и членов их семей вышли на субботник в День Весны и Труда в Центрально-Чернозёмном регионе
Российские военнослужащие в Приднестровье провели спортивный праздник

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false