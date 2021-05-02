02.05.2021 (17:30)

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов принял участие в Пасхальной Божественной литургии в Храме Святителя Спиридона Тримифунтского в здании Главного Адмиралтейства

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов принял участие в Пасхальной Божественной литургии в Храме Святителя Спиридона Тримифунтского, расположенном в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге

Вместе с главнокомандующим в молебне приняли участие члены Военного Совета Военно-Морского Флота, офицеры Главного командования ВМФ, члены их семей и курсанты Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия».

«Храм в здании Адмиралтейства является объектом исторического наследия. Значение Адмиралтейского собора – топографически центрального собора Петербурга – состоит в том, что он был особым храмом русской морской славы. Все корабли русского флота при закладке и спуске на воду освящалась близ Адмиралтейского храма его настоятелем и здесь корабли начинали свое дальнее плавание. У Российской Православной Церкви и Военно-Морского Флота есть общие священные традиции. Мы хорошо помним те времена, когда флотские корабельные священники поднимали боевой дух экипажей кораблей до неизмеримых высот. Не случайно всегда существовал и был актуальным такой лозунг – «С нами Бог и Андреевский флаг». Это было напутствием командира экипажу корабля перед боем», - отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов после завершения мероприятия.

Как отметил Главком ВМФ, «накануне около 500 военнослужащих Объединённого учебного центра ВМФ, Ленинградской Военно-Морской Базы, структурных подразделений Военного учебно-научного центра ВМФ, ветераны ВМФ приняли участие во встрече Благодатного огня и Пасхальном богослужении в Кронштадтском Морском Соборе».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице