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02.05.2021 (17:30)

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов принял участие в Пасхальной Божественной литургии в Храме Святителя Спиридона Тримифунтского в здании Главного Адмиралтейства

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов принял участие в Пасхальной Божественной  литургии в Храме Святителя Спиридона Тримифунтского, расположенном в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге

Вместе с главнокомандующим в молебне приняли участие члены Военного Совета Военно-Морского Флота, офицеры Главного командования ВМФ, члены их семей и курсанты Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия».

«Храм в здании Адмиралтейства является объектом исторического наследия. Значение Адмиралтейского собора – топографически центрального собора Петербурга – состоит в том, что он был особым храмом русской морской славы. Все корабли русского флота при закладке и спуске на воду освящалась близ Адмиралтейского храма его настоятелем и здесь корабли начинали свое дальнее плавание. У Российской Православной Церкви и Военно-Морского Флота есть общие священные традиции. Мы хорошо помним те времена, когда флотские корабельные священники поднимали боевой дух экипажей кораблей до неизмеримых высот. Не случайно всегда существовал и был актуальным такой лозунг – «С нами Бог и Андреевский флаг». Это было напутствием командира экипажу корабля перед боем», - отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов после завершения мероприятия.

Как отметил Главком ВМФ, «накануне около 500 военнослужащих Объединённого учебного центра ВМФ, Ленинградской Военно-Морской Базы,  структурных подразделений Военного учебно-научного центра ВМФ,  ветераны ВМФ приняли участие во встрече Благодатного огня и Пасхальном богослужении в Кронштадтском Морском Соборе».

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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