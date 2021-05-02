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02.05.2021 (17:10)

Салютные расчеты Балтийского флота готовятся к праздничным мероприятиям

Военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота завершили тренировки без стрельбы из артиллерийских орудий и фейерверочных установок.

В ближайшие дни, после проведения тренировочных стрельб военнослужащие, орудия и фейерверочные установки будут полностью готовы к проведению салюта 9 мая.

Примечательно, что праздничный артиллерийский салют 9 мая производится из орудий ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки, стоящие на вооружении мотострелкового полка, участвовали в штурме Кенигсберга. На некоторых из них имеются следы от осколков ушедшей войны. Теперь эти пушки, которые до сих пор в строю, осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.

Праздничный салют в Калининграде 9 мая будет произведен из трех 105-мм и 125-мм салютных и фейерверочных установок и трех 76-мм пушек ЗИС-3 в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам. По традиции,  в 22:00 будет дано 30 артиллерийских залпов.

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Метки:
Западный военный округ , Салют
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