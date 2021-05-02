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02.05.2021 (17:00)

В Военном инженерно-техническом институте Военной академии материально-технического обеспечения встретили Светлое Христово воскресенье

Праздничные пасхальные мероприятия прошли в Военном инженерно-техническом институте Военной академии материально-технического обеспечения.

Накануне Пасхи с личным составом института была проведена духовная беседа об истории и традициях православного праздника, подготовлены куличи и пасхальные яйца.

В праздничном богослужении приняли участие как российские, так и иностранные военнослужащие, исповедующие православие.

Праздничные угощения были освящены, а в завершении службы, был организован веселый конкурс на самое крепкое пасхальное яйцо.

Уникальным стал главный приз конкурса в виде бархатного пасхального яйца, украшенного бисерным шитьем. Авторская работа была выполнена и передана институту супругой Заместителя командующего войсками Западного военного округа по тылу генерал-лейтенанта А.Булыги, Любовью Геннадьевной.

В праздничной обстановке, в присутствии всего личного состава института, заместителем начальника института по военно-политической работе полковником А.В.Капинусом и помощником начальника института по работе с верующими военнослужащими иереем Евгением рукотворный главный приз был вручен победителям, а освященные куличи и яйца стали прекрасным украшением праздничного пасхального стола.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование
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