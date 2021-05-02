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02.05.2021 (16:35)

В Воронеже военнослужащие общевойсковой армии ЗВО организуют показ ВВТ в ходе встречи тематического поезда акции «Мы – армия страны, мы – армия народа»

В городе воинской славы Воронеже Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа организуют показ современного вооружения и военной колёсной техники во время приезда тематического поезда военно-патриотической акции «Мы – армия страны, мы – армия народа».

Члены семей военнослужащих, жители и гости Воронежа смогут бесплатно посетить тематические экспозиции воинского эшелона, в котором размещено 50 видеопроектов, 18 видеостен и 12 интерактивных тач-столов, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мобильном музее будет представлена трасса «Танкового биатлона» с радиоуправляемыми танками, VR-шлемы, позволяющие оказаться в виртуальном музее современного и исторического оружия.

Воинский эшелон состоит из 17 вагонов, из которых ряд вагонов отведен под тематические экспозиции: «Дорога памяти», «Победа над невидимым врагом», посвящённый борьбе с COVID-19, «Молодежь – авангард поколений» и «Современная армия».

Помимо образцов техники, распложенной на трех платформах тематического поезда, свое современное вооружение и военную колёсную технику также продемонстрируют военнослужащие общевойсковой армии ЗВО, в том числе машины подразделений специального назначения «Тигр», «Тайфун» и «Рысь».

Кроме того, на перроне станции Воронеж-1 для всех гостей выступят артисты Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзе с военно-патриотическими песнями, такими как «Пой солдат пой», «Военные пилоты», «Броня крепка и танки наши быстры», «Флаг моего государства», «Мы раскрываем крылья» и многие другие.

За правопорядком на мероприятии будут следить не только сотрудники МВД и Росгвардии, но и военнослужащие военной полиции ЗВО, дислоцированные в Воронежском гарнизоне.

Военно-патриотическая акция «Мы – армия страны, мы – армия народа» пройдет на главном вокзале Воронежа 10 мая с 10:00 до 15:00 с обязательным соблюдением масочного режима военнослужащими, участниками акции, жителями и гостями города.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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