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02.05.2021 (16:30)

Свыше 3 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО и членов их семей вышли на субботник в День Весны и Труда в Центрально-Чернозёмном регионе

Свыше 3 тысяч военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа и членов их семей вышли на субботник в День Весны и Труда в Курской, Воронежской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Московской областях.

Субботник проходил на территории военных городков, воинский частей, а также на близлежащей территории: в парках, лесах и садах. Военнослужащие выполняли работы по благоустройству детских площадок, окрашиванию лавочек и ограждений, побелки бордюрного камня и деревьев.

Также военнослужащим помогали участники детско-юношеской военно-патриотической общественной организации «Юнармия» и члены кадетских училищ.

Всего в ходе акции военнослужащие помогли благоустроить свыше 100 детских площадок и 20 парков и лесов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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