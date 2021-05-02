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02.05.2021 (16:10)

Российские военнослужащие в Приднестровье отреставрировали мемориальный комплекс, посвящённый Великой Отечественной войне

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) отреставрировали мемориал Воинской Славы, находящий на территории военного городка.

В честь 76-ой годовщины Великой Победы российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в облагораживание памятников, посвящённых Великой Отечественной войне.

На мемориальном комплексе военнослужащие осуществили покрасочные и отделочные работы памятника неизвестного солдата, аллеи героев и вечного огня, а также обновили баннер боевого пути соединения. Также для архитектурной подсветки мемориального комплекса военнослужащие установили светодиодные светильники.

Личный состав ОГРВ ПРРМ чтит память павших героев в боях за Родину, регулярно облагораживая и посещая памятники, увековечивающие память погибших солдат в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Миротворческие операции
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