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02.05.2021 (16:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье встретили Пасху

На территории военного городка Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в храме святого апостола Андрея Первозванного российские военнослужащие встретили пасху.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ и члены их семей, а также прихожане отстояли пасхальное богослужение. Двери воинского храма в пасхальную ночь были открыты для всех православных верующих.

В завершение службы, по традиции православной веры, настоятель храма протоиерей Валерий освятил куличи, пасхи, и яйца, которые принесли с собой прихожане.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец , Западный военный округ
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