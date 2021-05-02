02.05.2021 (16:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье встретили Пасху

На территории военного городка Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в храме святого апостола Андрея Первозванного российские военнослужащие встретили пасху.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ и члены их семей, а также прихожане отстояли пасхальное богослужение. Двери воинского храма в пасхальную ночь были открыты для всех православных верующих.

В завершение службы, по традиции православной веры, настоятель храма протоиерей Валерий освятил куличи, пасхи, и яйца, которые принесли с собой прихожане.

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