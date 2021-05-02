02.05.2021 (15:40)

Для российских военнослужащих в Приднестровье подготовили праздничное меню на пасху

Продовольственная служба Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) и сторонние организации, обеспечивающие питание военнослужащих, подготовили для личного состава праздничное меню на пасху.

В этот великий православный праздник для военнослужащих несущих службу на миротворческих постах в Зоне безопасности и суточных нарядах, поварами ОГРВ ПРРМ были приготовлены куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.

В праздничные дни для военнослужащих ОГРВ ПРРМ введен специальный вариант обедов с улучшенным ассортиментом блюд. Также при организации питания регулярно применяется практика проведения Дней национальной кухни.

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