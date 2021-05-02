Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.05.2021 (15:20)

В Петрозаводске стартовала военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

На железнодорожной станции «Петрозаводск-Пассажирский» стартовала Всероссийская военно-патриотическая акция «Мы ­­– армия страны! Мы – армия народа!» для всех жителей и гостей города воинской славы Петрозаводск.

В 12 вагонах военного эшелона все желающие смогут посетить выставки и экспозиции, посвящённые современным Вооружённым Силам, познакомиться с современными образцами вооружения военной техники, принимающих участие в Параде Победы на Красной площади, такими как танк Т-90М «Прорыв», Гаубица «Коалиция-СВ», многофункциональный бронированный тягач «Тайфун-К». Также на специальных платформах выставлены трофейные образцы военной техники из Сирийской Арабской республики.

В вагоне, посвящённом военным медикам и борьбе с новой коронавирусной инфекцией все желающие смогут бесплатно сдать тест на COVID-19 и оперативно получить результаты. Также в вагоне развернут аппарат УЗИ, где каждый гость сможет пройти обследование и получить консультацию медиков Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

В вагоне, посвященном Главному храму ВС РФ и музейному комплексу Дорога памяти все гости акции смогут найти своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне с помощью мультимедийного комплекса.

В Петрозаводске акция продлится 4 часа, за это время планируется принять порядка 3,5 тысяч жителей и гостей и города.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Ленобласти полигоны общевойсковой армии ЗВО модернизируют к новому периоду обучения
Военные повара приготовили свыше 10 тысяч куличей для военнослужащих общевойсковой армии ЗВО
Около тысячи военнослужащих Балтийского флота приняли участие в Пасхальном Крестном ходе
В Санкт-Петербурге пасхальное богослужение прошло в восстановленном храме начала XIX века в штабе ЗВО

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false