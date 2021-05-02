02.05.2021 (15:00)

На российской военной базе в Таджикистане состоялось пасхальное богослужение



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На российской военной базе в Таджикистане состоялось пасхальное богослужение

Православные военнослужащие 201-ой российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, приняли участие в пасхальном богослужении, которое состоялось войсковом храме Иверской иконы Божьей Матери.

Торжественная пасхальная служба началась ровно в полночь. В ней приняли участие военнослужащие, свободные от боевого дежурства и нарядов. Помощник командира российского соединения по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко совершил Божественную литургию, и все присутствующие приняли участие в крестном ходе. Также возле храма состоялось освящение пасхальных куличей и яиц.

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