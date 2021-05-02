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02.05.2021 (14:30)

С выставкой Центрального военно-морского музея «Благовест. Ушаков» ознакомилось свыше 2000 человек

За время работы с 11 апреля 2021 г. выставку «Благовест. Ушаков» в здании Итальянского дворца (филиал Центрального военно-морского музе "Кронштадтская крепость" посетило свыше 2 тыс. человек. Самыми активными посетителями стали курсанты военно-морских учебных заведений. В рамках того проекта экспонируется выставка живописных работ Валентина Скачкова. Представленные на выставке работы входят в цикл «Святые места» и написаны в монастырях и церквях в разных уголках России. У посетителей выставки появилась возможность переместиться в Муром, Борисоглебск, Суздаль, на Валаам.

Отдельный раздел посвящен работам, которые были созданы в Санаксарском монастыре. История этого святого места связана с именами иеромонаха Феодора Ушакова и Праведного воина Феодора Ушакова.

Основная черта всех работ мастера - высокая художественная выразительность, поиск гармонии и искреннее преклонение перед красотой, созданной человеком и природой. Выставка продолжит работу до 1 июня 2021 года.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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