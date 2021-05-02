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02.05.2021 (14:32)

На Соборной площади Главного храма ВС РФ стартовал пасхальный фестиваль

Со 2 по 6 мая в рамках пасхальной недели на территории храмового комплекса Главного храма ВС РФ пройдет пасхальный фестиваль. На прихрамовой территории гости смогут увидеть уникальную выставку авторских художественных пасхальных яиц с разными сюжетами.

 На Соборной площади Главного храма ВС пройдут выступления коллективов Московской области, Центрального военного оркестра, ансамблей песни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, женского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии и многих других.

  6-го мая специально ко Дню Святого Георгия выступят Православный хор инженерных вои?ск «За Веру и Отечество», а также Московский государственный академический? театр танца «Гжель».

 В период майских праздников работа музейного комплекса «Дорога Памяти» продлена до 21:00 мск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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