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02.05.2021 (14:20)

В Ленобласти полигоны общевойсковой армии ЗВО модернизируют к новому периоду обучения

Военнослужащие общевойсковой  армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в зимнем периоде обучения будут совершенствовать профессиональные навыки на модернизированных объектах полигонов объединения.

Для выполнения военнослужащими упражнений стрельб из штатного оружия на полигонах общевойскового объединения будет подготовлено более 2 тысяч различных мишеней, имитирующих тяжёлую технику, артиллерийские системы, огневые средства и живую силу условного противника.

В пунктах постоянной дислокации будут обновлены учебные поля для совершенствования выучки подразделений без отрыва от мест расположения. На всех полигонах и учебно-тренировочных комплексах будут проведены мероприятия по подготовке специальной техники и учебно-материальной базы к зимнему периоду обучения»

На полигонах объединения ежегодно проводится около тысячи практических занятий по различным дисциплинам боевой подготовки как в дневное, так и в ночное время. Более 6 тыс. военнослужащих общевойсковых, артиллерийских, разведывательных подразделений проводят здесь занятия по тактико-специальной подготовке, выполняют упражнения стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты, танков, самоходных гаубиц и реактивных установок.

Кроме того, на территории полигона Кирилловский, расположенного в Ленинградской области, прошёл ряд соревнований по профессиональному мастерству, таких как «Воздушный контроль», «Танковый биатлон», «Чистое небо», «Суворовский натиск». В каждом из них участники объединения показали достойные результаты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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