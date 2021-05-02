Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.05.2021 (14:00)

Военные повара приготовили свыше 10 тысяч куличей для военнослужащих общевойсковой армии ЗВО

Военные повара подразделений материально-технического обеспечения совместно с пекарями сторонних организаций в преддверии празднования Светлой Пасхи приготовили свыше 10 тысяч пасхальных куличей для военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Воронежской, Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Московской областях.

Приготовление пасхальных куличей проходило с соблюдением всех санитарных мер и из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла, изюма и молока. Также в рационе военнослужащих перед приёмом в пищу пасхальные куличи и яйца были переданы помощникам командиров по вопросам верующих для освящения в столовых, молельнях и храмах на территории воинских частей и соединений общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Около тысячи военнослужащих Балтийского флота приняли участие в Пасхальном Крестном ходе
В Санкт-Петербурге пасхальное богослужение прошло в восстановленном храме начала XIX века в штабе ЗВО
Более 35 памятников привели в порядок военнослужащие танкового объединения ЗВО ко Дню Победы
В Ленобласти более 300 призывников прибыли в воинские части общевойсковой армии ЗВО

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false