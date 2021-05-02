02.05.2021 (14:00)

Военные повара приготовили свыше 10 тысяч куличей для военнослужащих общевойсковой армии ЗВО

Военные повара подразделений материально-технического обеспечения совместно с пекарями сторонних организаций в преддверии празднования Светлой Пасхи приготовили свыше 10 тысяч пасхальных куличей для военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Воронежской, Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Московской областях.

Приготовление пасхальных куличей проходило с соблюдением всех санитарных мер и из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла, изюма и молока. Также в рационе военнослужащих перед приёмом в пищу пасхальные куличи и яйца были переданы помощникам командиров по вопросам верующих для освящения в столовых, молельнях и храмах на территории воинских частей и соединений общевойсковой армии ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице