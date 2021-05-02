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02.05.2021 (13:30)

Около тысячи военнослужащих Балтийского флота приняли участие в Пасхальном Крестном ходе

В день праздника Светлой пасхи в главной военно-морской базе Балтийского флота г. Балтийске состоялся Пасхальный воинский Крестный ход и воинская литургия в Храме Святого Благоверного князя Александра Невского.

В сопровождении помощника командира соединения морской пехоты береговых войск Балтийского флота по работе с верующими военнослужащими иерея Константина Киосева Крестный ход прошел от расположения соединения до храма святого Александра Невского г. Балтийска.

В Крестном ходе и Литургии приняли участие около тысячи военнослужащих Балтийского гарнизона. Свыше 300 человек исповедались и причастились во время пасхального богослужения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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