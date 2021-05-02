02.05.2021 (13:30)
Около тысячи военнослужащих Балтийского флота приняли участие в Пасхальном Крестном ходе
В день праздника Светлой пасхи в главной военно-морской базе Балтийского флота г. Балтийске состоялся Пасхальный воинский Крестный ход и воинская литургия в Храме Святого Благоверного князя Александра Невского.
В сопровождении помощника командира соединения морской пехоты береговых войск Балтийского флота по работе с верующими военнослужащими иерея Константина Киосева Крестный ход прошел от расположения соединения до храма святого Александра Невского г. Балтийска.
В Крестном ходе и Литургии приняли участие около тысячи военнослужащих Балтийского гарнизона. Свыше 300 человек исповедались и причастились во время пасхального богослужения.
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