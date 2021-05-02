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02.05.2021 (13:00)

Выставка, посвященная 76-й годовщине Победы, открылась в Академии Генерального штаба

Выставка, посвященная 76-й годовщине Победы, открылась в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации на юго-западе Москвы.

Ведущие кафедры вуза развернули экспозиции, посвященные стратегическим операциям, роли штабов в системе управления, вкладам в достижение Победы родов и видов войск, вопросам тылового обеспечения, а также оперативной маскировки в ходе Великой Отечественной войны

Наряду с хроникальными фото- и киноматериалами, работами фронтовых художников организаторы представили коллекции уникальных артефактов и библиографических раритетов военных лет.

Выставку, которая продолжит работу до 14 мая, посетят ветераны, слушатели академии из России и зарубежных стран, ученые, преподаватели, юнармейцы и гости военного вуза.

Военная академия Генерального штаба – одно из старейших высших военно-учебных заведений России, а также ведущий центр научных исследований в области обороны государства и обеспечения национальной безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия , Международные выставки
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