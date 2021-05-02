02.05.2021 (12:31)

Воинам-североморцам выдали около 20000 пасхальных куличей

В честь главного христианского праздника – Воскресения Христова, которое православные верующие отмечают сегодня, продовольственной службой Северного флота было закуплено и изготовлено около двадцати тысяч куличей, которые оказались на столах военнослужащих.

Пасхальные куличи и куриные яйца выдали на завтрак воинам-североморцам на кораблях и в береговых частях, дислоцированных в Мурманской и Архангельской областях. Данные продукты вошли в обязательное пасхальное меню даже на далёких арктических базах Северного флота в Якутии, на Новой Земле, островах Котельный и Земля Александры.

На кораблях, подводных лодках и судах обеспечения, выполняющих задачи в море, пасхальные калачи для личного состава выпекали корабельные и судовые коки.

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