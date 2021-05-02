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02.05.2021 (12:00)

На главной базе Северного флота пройдут дни спорта

На главной базе Северного флота - городе Североморске на майских каникулах состоится акция для любителей активного образа жизни под названием День спорта. Мероприятие, включающее в себя показательные выступления юных спортсменов и мастер-классы для детей, состоится 4 и 8 мая с 12 до 15 часов на Ледовой арене Северного флота на улице Сгибнева, д.9/1.

Сначала своё мастерство продемонстрируют учащиеся школы фигурного катания из Североморска. По окончании их выступлений, маскоты – ростовые куклы в виде талисманов хоккейных команд Северной Военной хоккейной лиги, тренеры Центрального спортивного клуба армии, а также североморской детской юношеской спортивной школы №3 проведут мастер-классы по катанию на коньках.

С 13.00 до 15.00 на свободное катание приглашаются дети 7 лет и старше. Коньки можно принести свои или заранее взять на прокат на центральном стадионе города Североморска.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Спорт
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