Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.05.2021 (11:30)

Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в Пасхальных богослужениях

Сегодня в рамках мероприятий празднования Пасхи Христовой военнослужащие корабельных соединений и береговых частей в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Бахчисарае приняли участие во всенощном бдении и Божественной литургии Светлое Христово Воскресение.

В Севастополе, где за основными воинскими частями Черноморского флота закреплены более 20 священнослужителей Севастопольского благочиния, черноморцы приняли участие в богослужениях в гарнизонном Храме Архистратига Михаила, в Свято-Владимирском соборе на Херсонесе, в Свято-Никольском храме-памятнике.

В воскресенье Божественные литургии также прошли в корабельных храмах и храмах, находящихся на территории воинских частей  Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Каспийской флотилии отметили праздник Пасхи
Военная полиция ЮВО переведена на усиленный режим службы в майские праздники
Инженеры ЮВО приступили к разминированию и подготовке материальной базы горного полигона Дарьял
Военнослужащие ЮВО в Абхазии отметили православную Пасху

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false