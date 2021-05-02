02.05.2021 (11:30)

Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в Пасхальных богослужениях

Сегодня в рамках мероприятий празднования Пасхи Христовой военнослужащие корабельных соединений и береговых частей в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Бахчисарае приняли участие во всенощном бдении и Божественной литургии Светлое Христово Воскресение.

В Севастополе, где за основными воинскими частями Черноморского флота закреплены более 20 священнослужителей Севастопольского благочиния, черноморцы приняли участие в богослужениях в гарнизонном Храме Архистратига Михаила, в Свято-Владимирском соборе на Херсонесе, в Свято-Никольском храме-памятнике.

В воскресенье Божественные литургии также прошли в корабельных храмах и храмах, находящихся на территории воинских частей Черноморского флота.

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