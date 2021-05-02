02.05.2021 (10:42)

В Филиале Военной академии МТО в городе Омск проведена документально-историческая композиция «Неизвестные страницы подвига»

В библиотеке филиала Военной академии материально-технического обеспечения в г. Омске для курсантов филиала была представлена документально-историческая композиция, посвященная Дню Победы.

В ходе мероприятия было рассказано про великий подвиг бойцов Брестской крепости. Благодаря самоотверженным действиям гарнизона, крепости удалось продержаться несколько недель, в глубоком тылу врага, без запасов продовольствия, с минимальным количеством боеприпасов, под непрерывными атаками и бомбежками гитлеровцев. Особо был отмечен подвиг майора Гаврилова Петра Михайловича, командира 44-го стрелкового полка.

Неподдельный интерес был проявлен к рассказу о мужестве подольских курсантов.

Большое впечатление на слушателей произвела история о выводе более 200 беженцев из еврейского гетто – женщин, стариков, детей из глубокого немецкого тыла на Советскую территорию, которая стала известна лишь благодаря случайной находке. Директор музея Холокоста в Минске Инна Герасимова нашла рапорт-отчет солдата Киселева, направленный им в штаб партизанского движения после выхода из окружения. Чуть позже был снят и документальный фильм «Список Киселева», где история рассказана словами переживших эти события.

Во время мероприятия были использованы видеоматериалы телеканалов «Россия», «Звезда», «История», а также музыкальные композиции Д. Майданова, А. Розенбаума и др.

Мероприятие подготовили и провели: библиотекарь Наталья Кимовна Науменко, ведущий библиограф Наталья Дмитриевна Колмакова и ведущий библиограф Анжелика Николаевна Хамович.

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