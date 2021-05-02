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02.05.2021 (11:00)

В смешанном транспортном авиационном полке ЦВО состоялось пасхальное богослужение

Православные военнослужащие смешанного транспортного авиационного полка Центрального военного округа приняли участие в пасхальном богослужении.

Торжественная пасхальная служба прошла ночью. В ней приняли участие военнослужащие, свободные от боевого дежурства и нарядов. После литургии все присутствующие приняли участие в крестном ходе. Также возле храма состоялось освящение пасхальных куличей и яиц.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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