02.05.2021 (11:00)

В смешанном транспортном авиационном полке ЦВО состоялось пасхальное богослужение

Православные военнослужащие смешанного транспортного авиационного полка Центрального военного округа приняли участие в пасхальном богослужении.

Торжественная пасхальная служба прошла ночью. В ней приняли участие военнослужащие, свободные от боевого дежурства и нарядов. После литургии все присутствующие приняли участие в крестном ходе. Также возле храма состоялось освящение пасхальных куличей и яиц.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице