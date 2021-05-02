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02.05.2021 (10:20)

Сотрудники ВАИ Хакасии провели инструктаж по профилактике дорожно-транспортных происшествий с военнослужащими Абаканского гарнизона

В преддверии майских праздников сотрудники Военной автомобильной инспекции в Республике Хакасия совместно с командованием воинских частей провели инструктаж с военнослужащими Абаканского гарнизона.

На занятиях сотрудники ВАИ довели статистику, анализ дорожно-транспортных происшествий за 1 квартал 2021 года, изменениях в Правилах дорожного движения, а также информацию об ответственности за правонарушения, совершенных на личном транспорте. Дополнительно участники инструктивного занятия просмотрели видеофильмы, подготовленные в рамках акции «За безопасность дорожного движения».

Данные мероприятия среди военнослужащих, проходящих службу в Республике Хакасии, проводятся ежемесячно при непосредственном участии сотрудников Военной автомобильной инспекции.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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