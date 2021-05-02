02.05.2021 (10:00)

Более 2 тыс. куличей испекли на православную Пасху для российских военных в Таджикистане



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В преддверии празднования Светлой Пасхи военные пекари испекли более 2 тыс. куличей для православных военнослужащих 201-ой военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане.

Пасхальные куличи изготовили исключительно из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла, местного изюма, творога и молока и были выпечены в традиционных формах. Также повара покрасили около 3 тыс. пасхальных яиц. Всю приготовленную выпечку освятил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко. Попробовать приготовленные куличи сможет каждый военнослужащий в день светлого праздника во время завтрака или обеда.

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