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02.05.2021 (09:00)

В Воздушно-десантных войсках завершаются испытания защищенного автомобиля специального назначения «Тайфун-ВДВ»

В Воздушно-десантных войсках завершаются испытания защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом «Тайфун-ВДВ», который обеспечит выполнение десантно-штурмовым соединениям всего спектра решаемых задач.

По итогам испытаний будет принято решение о поставках бронеавтомобиля на вооружение Воздушно-десантных войск и их сроках.

Дальнейшее развитие системы вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск направлено на обеспечение нового качественного состояния войск, которое позволит гарантированно выполнить возлагаемые на них задачи.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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