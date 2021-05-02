02.05.2021 (09:00)
В Воздушно-десантных войсках завершаются испытания защищенного автомобиля специального назначения «Тайфун-ВДВ»
В Воздушно-десантных войсках завершаются испытания защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом «Тайфун-ВДВ», который обеспечит выполнение десантно-штурмовым соединениям всего спектра решаемых задач.
По итогам испытаний будет принято решение о поставках бронеавтомобиля на вооружение Воздушно-десантных войск и их сроках.
Дальнейшее развитие системы вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск направлено на обеспечение нового качественного состояния войск, которое позволит гарантированно выполнить возлагаемые на них задачи.