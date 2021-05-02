02.05.2021 (08:40)
Военнослужащие Каспийской флотилии отметили праздник Пасхи
Православные военнослужащие соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) отметили праздник Пасхи.
В местах дислокации воинских частей флотилии помощники командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, а также священнослужители поздравили с православным праздником Пасхи всех верующих. Представители церкви провели божественную литургию в честь светлого Христова Воскресения, а затем освятили праздничные куличи и окропили святой водой православных военнослужащих.
В обеденное меню военнослужащих также были внесены изменения, в этот день повара приготовили традиционные пасхальные яйца и куличи.
В настоящее время на территории Астраханского и Махачкалинского военных гарнизонов и отдельных воинских частей КФл находится более 100 различных объектов религиозного назначения. Все они взяты на учет отделами по работе с верующими военнослужащими и находятся под попечением войсковых священнослужителей.