02.05.2021 (08:40)

Военнослужащие Каспийской флотилии отметили праздник Пасхи

Православные военнослужащие соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) отметили праздник Пасхи.

В местах дислокации воинских частей флотилии помощники командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, а также священнослужители поздравили с православным праздником Пасхи всех верующих. Представители церкви провели божественную литургию в честь светлого Христова Воскресения, а затем освятили праздничные куличи и окропили святой водой православных военнослужащих.

В обеденное меню военнослужащих также были внесены изменения, в этот день повара приготовили традиционные пасхальные яйца и куличи.

В настоящее время на территории Астраханского и Махачкалинского военных гарнизонов и отдельных воинских частей КФл находится более 100 различных объектов религиозного назначения. Все они взяты на учет отделами по работе с верующими военнослужащими и находятся под попечением войсковых священнослужителей.

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