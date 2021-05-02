Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.05.2021 (08:40)

Военнослужащие Каспийской флотилии отметили праздник Пасхи

Православные военнослужащие соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) отметили праздник Пасхи.

В местах дислокации воинских частей флотилии помощники командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, а также священнослужители поздравили с православным праздником Пасхи всех верующих. Представители церкви провели божественную литургию в честь светлого Христова Воскресения, а затем освятили праздничные куличи и окропили святой водой православных военнослужащих.

В обеденное меню военнослужащих также были внесены изменения, в этот день повара приготовили традиционные пасхальные яйца и куличи.

В настоящее время на территории Астраханского и Махачкалинского военных гарнизонов и отдельных воинских частей КФл находится более 100 различных объектов религиозного назначения. Все они взяты на учет отделами по работе с верующими военнослужащими и находятся под попечением войсковых священнослужителей.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военная полиция ЮВО переведена на усиленный режим службы в майские праздники
Инженеры ЮВО приступили к разминированию и подготовке материальной базы горного полигона Дарьял
Военнослужащие ЮВО в Абхазии отметили православную Пасху
Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота готовятся к Пасхе Христовой

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false