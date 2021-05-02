02.05.2021 (08:20)
Военная полиция ЮВО переведена на усиленный режим службы в майские праздники
Личный состав подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) перешёл на усиленный режим несения службы в период майских праздников.
Для оперативного решения задач по поддержанию правопорядка на территории военных городков и ряде общественных объектов в круглосуточном режиме дежурят патрули военной полиции ЮВО.
На вооружении подразделений состоят современные специализированные автомобили на базе машин УАЗ «Патриот», спецсредства, а также недавно поступившая экипировка «Колпак» и «Черепаха».
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