02.05.2021 (08:20)

Военная полиция ЮВО переведена на усиленный режим службы в майские праздники

Личный состав подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) перешёл на усиленный режим несения службы в период майских праздников.

Для оперативного решения задач по поддержанию правопорядка на территории военных городков и ряде общественных объектов в круглосуточном режиме дежурят патрули военной полиции ЮВО.

На вооружении подразделений состоят современные специализированные автомобили на базе машин УАЗ «Патриот», спецсредства, а также недавно поступившая экипировка «Колпак» и «Черепаха».

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