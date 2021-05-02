02.05.2021 (08:00)

Инженеры ЮВО приступили к разминированию и подготовке материальной базы горного полигона Дарьял

Инженеры Южного военного округа (ЮВО) приступили к очистке от взрывоопасных предметов и подготовки материальной базы горного полигона Дарьял к началу нового учебного периода.

С начала 2021 года на полигоне завершили обучение более 900 разведчиков из соединений и воинских частей ЮВО. Общий расход боеприпасов составил более 170 тыс. из стрелкового оружия и около 2,5 тыс. ручных гранат.

Силами обученных инженерно-сапёрных подразделений учебного центра ведется зачистка учебно-материальной базы полигона от неразорвавшихся снарядов, места проведения занятий по огневой, тактико-специальной и горной подготовке. В случае обнаружения взрывоопасных предметов, находки подлежат уничтожению на специально оборудованных площадках.

Кроме того, в настоящее время идёт комплексный ремонт и восстановление специального оборудования горного полигона, обслужено более 20 учебных участков.

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