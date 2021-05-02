02.05.2021 (07:40)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии отметили православную Пасху



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЮВО в Абхазии отметили православную Пасху

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) отметили праздник Светлой Пасхи.

Во время завтрака в столовой каждый военнослужащий смог отведать пасхальные куличи, которые испекли пекари базы.

Пасхальные куличи изготовлены в традиционных формах, при выпекании применялись исключительно натуральные продукты, мука, сахар, сливочное масло, изюм, творог и молоко. Также повара покрасили более 5 тыс. яиц. Угощения освятил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Зизо в солдатской столовой.

Росписью и оформлением пасхальных куличей и яиц вместе с поварами занимались дети из юнармейского отряда военной базы, которые также подготовили праздничные открытки и рисунки.

Также пасхальные изделия после чина освящения были переданы военнослужащим ЮВО на полигоны Цабал и Нагвалоу.

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