02.05.2021 (07:40)
Военнослужащие ЮВО в Абхазии отметили православную Пасху
Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) отметили праздник Светлой Пасхи.
Во время завтрака в столовой каждый военнослужащий смог отведать пасхальные куличи, которые испекли пекари базы.
Пасхальные куличи изготовлены в традиционных формах, при выпекании применялись исключительно натуральные продукты, мука, сахар, сливочное масло, изюм, творог и молоко. Также повара покрасили более 5 тыс. яиц. Угощения освятил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Зизо в солдатской столовой.
Росписью и оформлением пасхальных куличей и яиц вместе с поварами занимались дети из юнармейского отряда военной базы, которые также подготовили праздничные открытки и рисунки.
Также пасхальные изделия после чина освящения были переданы военнослужащим ЮВО на полигоны Цабал и Нагвалоу.