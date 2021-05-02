02.05.2021 (07:20)

Связисты ВВО в Приморье приняли участие в акции «Вспомним Героя»

Военнослужащие бригады управления общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье, провели акцию «Вспомним Героя», в рамках которой были приведены в порядок захоронения советских воинов погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане.

Военнослужащие на городском кладбище вместе с юнармейцами и представителями совета ветеранов Уссурийска, убрали с могил воинов - интернационалистов упавшие ветки, старую листву, пропололи траву, очистили памятники, возложили цветы и засыпали прилегающую территорию мраморной крошкой.

Также, представители совета ветеранов Уссурийска рассказали участникам мероприятия о событиях, проходивших в тот момент в Афганистане, их историю во время службы в грачей точке. Они напомнили о важности сохранения памяти о тех людях, которые проявили мужество и героизм.

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