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02.05.2021 (07:00)

Военный оркестр танкового соединения ВВО поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

В преддверии 76-летия Великой Победы, личный состав военного оркестра танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия,  провел праздничный концерт прямо у дома ветеранов Великой Отечественной войны Посольского Георгия Григорьевича и Максимова Сергея Дмитриевича.

В исполнении оркестра для ветеранов прозвучали песни военных лет и, конечно же, песня «День Победы». В заключение выступления оркестр прошел перед ветеранами войны торжественным маршем.

По завершению концертной программы, военнослужащие подарили ветеранам подарки, поблагодарили за чистое небо над головой и пожелали крепкого здоровья.

В свою очередь ветераны поблагодарили личный состав оркестра, командование и за проявленную заботу и исполненное для него музыкальное поздравление, и поздравил всех участников торжественного мероприятия с Днем Великой Победы.

Ветераны прошли всю войну, Сергей Дмитриевич служил в Воздушно-десантных войсках, участвовал в специальных операциях и крупных ожесточенных сражениях. Георгий Григорьевич служил в артиллерийских войсках, в ходе сражений был ранен и попал в госпиталь, после того как выписали отправился на фронт и продолжил бороться с немецко-фашистскими захватчиками.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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