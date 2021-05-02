02.05.2021 (06:45)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО провели уроки мужества в школах и гимназиях на Сахалине и Курильских островах

В рамках мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах провели уроки мужества в школах и гимназиях островного региона.

Уроки проходили в форме бесед с использованием фото- и видеоматериалов. В ходе лекций офицеры армейского корпуса ВВО рассказали ребятам о различных периодах и исторически важных событиях времён ВОВ, об совершённых подвигах советскими солдатами и офицерами. Отдельная глава уроков была посвящена этапу освобождения Сахалина и Курильских островов от милитаристических захватчиков.

Кроме того, военнослужащие рассказали старшеклассникам о современной военной службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и основных требованиях предъявляемых кандидатам, поступающим в высшие военные учебные заведения, а также довели нормативы при поступлении на военную службу по контракту.

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