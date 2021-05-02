02.05.2021 (06:30)

На базе парка «Патриот» ДВОКУ построили точную копию крепости Амурских казаков – «Албазинский острог»

В парке «Патриот», расположенном на территории учебного полигона «Белогорьевкий» Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), состоялось торжественное открытие крепости Амурских казаков – «Албазинский острог».

Открыли торжественную церемонию и выступили с поздравительными словами начальник ДВОКУ генерал-майор Александр Игнатенко и глава Администрации Амурской области Василий Орлов.

Перед церемонией открытия состоялось принятие в ряды военно-патриотического движения «Юнармия» воспитанников Амурского казачьего колледжа. В праздничной обстановке молодые юнармейцы получили удостоверения юнармейца из рук главы Амурской области и начальника ДВОКУ.

В ходе празднования открытия Албазинского острога была представлена широкая стилизованная по жизнь и быт казачьего поселения культурно-развлекательная программа. Со сцены прозвучали казачьи песни, а танцевальные коллективы исполнили танцы в казачьих традициях.

Посетители смогли увидеть рыцарские поединки в исполнении организаторов фестиваля «Амурское Албазино», пробовать блюда, приготовленные по старинным казачьим рецептам на костре, пострелять из лука. В стенах Албазинского острога была представлена выставка казачьей утвари. Гости увидели условия жизни и быта Амурских казаков, как на гончарном круге руками мастера – гончара создаются различные глиняные предметы бытовой утвари, которыми Амурские казаки пользовались в 17 веке.

Возведенная в парке «Патриот» крепость, является точной копией Албазинского острога воздвигнутого Ерофеем Павловичем Хабаровым и казаками - первопроходцами на реке Амур в селе Албазино, Сковородинского района Амурской области. Воссозданный острог является точной копией оригинального Албазинского острога, построенного на основе результатов раскопок проводимых Албазинской археологической экспедицией на месте существования острога и по сути, уникальным объектом, памятником археологии и исторической архитектуры Дальнего востока. Это только часть всего запланированного к постройке комплекса. К настоящему времени возведены объекты первого обвода крепостных стен, въездные ворота, сторожевые башни с двумя ярусами комнат для проживания казаков, мольной комнаты и кухни.

Завершить строительство всего комплекса Албазинского острога планируется к концу 2023 года.

Посетить торжества по случаю открытия Албазинского острога смогли около полутора тысяч жителей и гостей города Благовещенска, а также военнослужащих ДВОКУ и воинских частей Благовещенского гарнизона.

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