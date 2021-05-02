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02.05.2021 (06:15)

Православные военнослужащие Амурского общевойскового объединения ВВО встретили Светлую Пасху – главный христианский праздник

Православные военнослужащие соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае встретили главный христианский праздник – Светлую Пасху.

Около 3000 военнослужащих посетили вечернее Пасхальное богослужение в храмах населенных пунктов в местах дислокации воинских частей.

В преддверии праздника, сторонними организациями, обслуживающими соединения и воинские части Амурского общевойскового объединения ВВО, было выпечено несколько тысяч куличей, после чего в часовнях соединений и воинских частей помощники командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими провели ритуал их освещения.

Праздничные угощения выдавались в столовых подразделений, а для военнослужащих, стоящих на боевом дежурстве и в караулах, пасхальные яйца и куличи доставляли к местам несения службы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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