02.05.2021 (06:15)

Православные военнослужащие Амурского общевойскового объединения ВВО встретили Светлую Пасху – главный христианский праздник

Православные военнослужащие соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае встретили главный христианский праздник – Светлую Пасху.

Около 3000 военнослужащих посетили вечернее Пасхальное богослужение в храмах населенных пунктов в местах дислокации воинских частей.

В преддверии праздника, сторонними организациями, обслуживающими соединения и воинские части Амурского общевойскового объединения ВВО, было выпечено несколько тысяч куличей, после чего в часовнях соединений и воинских частей помощники командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими провели ритуал их освещения.

Праздничные угощения выдавались в столовых подразделений, а для военнослужащих, стоящих на боевом дежурстве и в караулах, пасхальные яйца и куличи доставляли к местам несения службы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице