02.05.2021 (06:00)
В Забайкалье военнослужащие Восточного военного округа празднуют светлое Христово воскресение
В Забайкальском крае военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) встретили светлый христианский праздник - Светлое Христово Воскресенье - Пасху.
По православной традиции повара в солдатских столовых выпекли и приготовили более 3 тысяч пасхальных куличей.
Все пасхальные угощения были освещены: в частях помощники командиров по работе с верующими военнослужащими провели предпраздничную литургию, осветили праздничные угощения.
Традиционными православными яствами повара угощали военнослужащих во время приемов пищи.
Светлое Христово Воскресение - светлый христианский праздник. Пасха - самый древний и важный праздник богослужебного года.
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