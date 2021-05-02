02.05.2021 (06:00)

В Забайкалье военнослужащие Восточного военного округа празднуют светлое Христово воскресение

В Забайкальском крае военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) встретили светлый христианский праздник - Светлое Христово Воскресенье - Пасху.

По православной традиции повара в солдатских столовых выпекли и приготовили более 3 тысяч пасхальных куличей.

Все пасхальные угощения были освещены: в частях помощники командиров по работе с верующими военнослужащими провели предпраздничную литургию, осветили праздничные угощения.

Традиционными православными яствами повара угощали военнослужащих во время приемов пищи.

Светлое Христово Воскресение - светлый христианский праздник. Пасха - самый древний и важный праздник богослужебного года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице