02.05.2021 (05:30)

Накануне Дня Победы Ивановские десантники поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим праздником

Накануне праздника - Дня Великой Победы, Ивановские десантники посетили ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. гвардии полковника ПАНИНА Вячеслава Ивановича.

Накануне празднования дня Великовой Победы Ивановские десантники совместно с общественной организацией «Союз десантников России» навестили Ветерана Великой Отечественной Войны гвардии полковника Панина Вячеслава Ивановича.

В Советскую Армию Вячеслава Ивановича призвали в 17-летнем возрасте в 1943 году и направили для обучения в г. Шую в запасной стрелковый полк сержантского состава.

По окончании 6-месячного обучения ему было присвоено воинское звание младшего сержанта, после чего он был направлен в Польшу и назначен на должность начальника радиостанции 265 гвардейского минометного полка. Участвовал в освобождении Варшавы от немецко-фашистских захватчиков и дошел до Берлина, при взятии которого был ранен в голову.

По окончании войны остался на сверхсрочную службу в Берлине, как военнослужащий, имеющий боевой опыт. Демобилизовался только в 1950 году, после чего проработав два года в народном хозяйстве поступил в Вильнюсскую офицерскую школу, а затем обучался в Саратовском военном училище.

Службу проходил на различных командных должностях на Дальнем Востоке, в г. Ленинграде и других городах Советского Союза. Уволился в запас в возрасте 55 лет.

В ходе мероприятия воины “крылатой гвардии” поздравили ветерана с наступающим Днем Победы и вручили ему памятные подарки.

В завершении, военный оркестр Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка дал концерт прямо во дворе ветерана войны и исполнил песни военных лет.



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